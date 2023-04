Andrea Costa e Virtus, la strada è giusta

di Antonio Montefusco

La Virtus sta tornando la Virtus. Sono queste le indicazioni che arrivano dopo la vittoria di Senigallia, la seconda consecutiva.

I gialloneri hanno dimostrato di essere sulla buona strada, andavano solo ritrovate le buone condizioni di alcuni interpreti per tornare ad essere vincenti. A Senigallia la V imolese ha fatto vedere di che pasta è fatta, una buona prestazione dal punto di vista atletico ha dato due punti importanti: "Questa è una vittoria che fa bene – commenta il tecnico Marco Regazzi –, una interpretata nella maniera giusta, tutti stiamo meglio e sono state recuperate un po’ di energie. Dopo tanto tempo ci siamo allenati bene e soprattutto in 11 grazie alla presenza di Alberti. Ho visto il gruppo in crescita fisica e questo a Senigallia ci ha permesso di incrementare il vantaggio accumulato nella prima parte. Questa è senza dubbio un’ottima gara in prospettiva, ma ora non bisogna assolutamente fermarsi, abbiamo capito che far bene negli allenamenti ti permette di essere più performante la domenica".

La Virtus è sulla buona strada per tornare a essere quella squadra che ha strabiliato tutti nella prima parte di stagione: "La nostra è stata una gara di sostanza, abbiamo avuto una buona giornata sotto tanti punti di vista. Le cose sono andate bene a rimbalzo, non è un caso che atleticamente stavamo meglio e quando questo accade 1+1 fa sempre due". Il tecnico imolese continua l’analisi facendo un discorso più approfondito: "Arriviamo da alcuni mesi dove hanno giocato sempre gli stessi e negli allenamenti c’erano sempre degli assenti. Ad esempio a Senigallia Tommasini ha fatto un’ottima partita perché sta bene ed ha recuperato la forma fisica. Potevo dare qualche minuto ad Alberti, ma ho preferito aspettare così potrà acquisire più sicurezza nella settimana di allenamento che faremo in previsione del prossimo match. Mi auguro che Ronca possa ricominciare a lavorare con il gruppo, Edoardo avrà tutto il tempo per recuperare la condizione ed essere nuovamente disponibile". Domenica al Pala Ruggi arriveranno i Tigers Romagna: "Sarà una gara molto complicata, loro sono una squadra che sta facendo la propria parte in maniera dignitosa. Dovremo affrontarli a testa bassa, senza avere cali di tensione, con la massima concentrazione e la voglia di essere in forma al 100%. Vogliamo fare risultato".