Andrea Costa e Virtus, operazione riscatto

di Luca Monduzzi

Lasciarsi alle spalle la sconfitta di Ozzano per ritrovare un successo fondamentale. L’Andrea Costa ci riproverà alle 18 quando al PalaRuggi troverà la Goldengas Senigallia sul suo cammino, una delle formazioni più indigeste per i biancorossi (quattro ko tra campionato e coppe nelle ultime due stagioni) che arriveranno alla sfida dopo una settimana caratterizzata da qualche acciacco e problemi influenzali. Ma soprattutto con la necessità di levarsi di dosso il fardello della sconfitta nel derby di Ozzano dalla quale c’è stato ben poco da salvare. "Qualcosa di buono sono stati i primi due quarti che per quanto ci riguarda sono stati i migliori dell’anno a livello di esecuzione e di coinvolgimento generale – osserva coach Federico Grandi alla vigilia –. Abbiamo parlato quello che ci è mancato dopo, sono errori in cui non dobbiamo più ricadere e ci deve servire da lezione. Dobbiamo essere più tosti e pronti quando gli avversari alzano l’intensità del gioco e alzarla anche noi: questo ci è mancato e su questo continueremo a lavorare". Sul fronte avversario sono diversi gli elementi da tenere d’occhio. "Senigallia è una squadra solida e molto esperta. Ha due punti di riferimento chiari che sono Giacomini e Pozzetti, leader tecnici ed emotivi, ma anche negli altri uomini ha esperienza, penso a Neri e Giannini, due esterni che sono anche ottimi tiratori, ma anche Lemmi e Musci che sanno sfruttare il proprio fisico per chiudere l’area. Una squadra che sa come giocare un certo tipo di partita". Ma al di là dell’avversario, è soprattutto su se stessa che deve pensare l’Andrea Costa. "Dovremo fare molta attenzione ai primi minuti che potrebbero essere difficili dal punto di vista emotivo, per cui avere subito una difesa aggressiva e in attacco cercando di alzare più possibile il ritmo, spingere in transizione e non accontentarci di quei tiri da tre che possono concederci ma attaccando il ferro decisi per poi trovare tiri migliori. I problemi ai tiri liberi? Sicuramente è un fattore mentale e ogni partita è una storia a sé". La promozione: gli abbonati potranno invitare un amico che potrà entrare con il biglietto a metà prezzo.