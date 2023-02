Andrea Costa e Virtus, ora servono vittorie

di Luca Monduzzi

A caccia di due punti preziosi nella prima occasione casalinga di questo girone di ritorno. L’Andrea Costa scende in campo alle 18 al PalaRuggi nella sfida contro la Luciana Mosconi Ancona per cercare una vittoria importante per il morale e, soprattutto, la classifica. Contro un avversario già battuto all’andata, i biancorossi vogliono provare a replicare, anche se Ancona resta un avversario di assoluto valore. "Ancona è una squadra costruita per arrivare nelle prime quattro, ha inserito due giocatori come Guerra e Reggiani e così facendo ha una rotazione molto profonda – dice coach Federico Grandi –. Può ruotare dieci giocatori e mettere in campo tanta intensità. Inoltre è molto fisica in tutti i ruoli, su tutti con Bedin. Noi dovremo essere molto solidi in difesa per fermare le loro transizioni e il loro gioco a difesa schierata. In attacco servirà lucidità per attaccare le loro difese tattiche, visto che alternano zona e mista, muovendo la palla e trovando tiri in ritmo. E poi serviranno 40’ di grande attenzione a applicazione, che dovranno essere costanti per tutta la partita". Attenzione alla pericolosità offensiva di Ancona, la squadra che tira più di tutte da tre punti e meno da due. "Dovremo fare molta attenzione perché hanno diversi giocatori che possono accendersi, vedi Carnovali che conosciamo bene, o Panzini che all’andata con tre triple di fila aveva rimesso in piedi la partita, e servirà attenzione alle loro caratteristiche individuali".

Tra i biancorossi ci sarà anche Trentin, pur se non al 100 per cento per un problema alla caviglia che l’ha fatto tornare ad allenarsi solo ieri. Tra gli avversari poi un occhio di riguardo ci sarà per il ritorno al Ruggi dei due ex Carnovali e Calabrese. "Sono due ragazzi fantastici che con piacere ritroveremo al Ruggi, due protagonisti della scorsa stagione", chiude Grandi.

Prevendita per il derby: vista la limitata capienza del settore ospiti, in vista della sfida che vedrà l’Andrea Costa a Ozzano (sabato alle 20,30), sarà aperta la prevendita dei biglietti (10 euro l’uno) per i tifosi imolesi, disponibili da lunedì, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 13,30 alle 17, nella sede di via Valeriani.