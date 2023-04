Andrea Costa e Virtus, ora si fa sul serio

di Antonio Montefusco

Vincendo con Empoli la Virtus ha centrato il primo obiettivo garantendosi la possibilità di giocare i ’playoff’ per disputare la B d’Eccellenza nella prossima stagione. Vincere significherebbe giocare il terzo campionato dopo A1 e A2, perdere invece spalancherebbe le porte della C interregionale. Mancano quattro partite alla fine della regular season, la V imolese proverà a scalare almeno una posizione agguantando Fiorenzuola e mettendo nel mirino anche Senigallia, ma qui l’impresa è più difficile. Nell’ultima partita è tornato in campo Alessandro Alberti, la guardia imolese si era infortunato ad un ginocchio ad agosto. Mercoledì ha giocato 4 secondi a risultato acquisito. Il primo pass per tornare definitivamente a disposizione di coach Regazzi: "Sono stati 4 secondi molti intensi – dice Alessandro- ringrazio tutti per il sostegno ricevuto e farò di tutto per ripagare la fiducia avuta in tutti questi mesi dall’intero ambiente giallonero". In un infortunio nell’amichevole pre season a Ravenna aveva messo ko il giocatore virtussino.

Un lungo percorso rieducativo per rientrare in gruppo: "All’inizio era impensabile che riuscissi a rientrare, ma ci sono riuscito grazie anche al buon lavoro svolto con lo staff medico. Tengo a ringraziare molto il fisioterapista Marco Bartolini che mi ha aiutato e continuerà a farlo fino a fine stagione per il recupero totale del ginocchio".

Alberti in questi giorni e nelle settimane successive, proverà ad aumentare la condizione per entrare almeno nelle rotazioni di coach Marco Regazzi.

L’obiettivo è essere a disposizione nei playoff per accedere alla B d’Eccellenza. Nel weekend il campionato si ferma, una sosta che Regazzi sfrutterà per fare recuperare energie a chi tira la carretta da inizio anno. Si riparte il 16 aprile con la sfida sul campo di Senigallia, nelle Marche per riscattare la sconfitta dell’andata dove la V imolese aveva tanti problemi di organico.