Andrea Costa e Virtus, un derby per il rilancio

di Luca Monduzzi

Cambia l’avversario ma non la sostanza per l’Andrea Costa che dopo Faenza e Piacenza cade anche con Jesi. Terzo ko consecutivo per i biancorossi che non riescono a invertire la rotta e seguono lo stesso copione delle ultime uscite cedendo dopo una gara solida in difesa ma poco concreta in attacco, con tante occasioni sciupate (vedi anche i liberi) per mettere il naso avanti definitivamente per portare a casa i due punti. "In una partita punto a punto per 40’ siamo stati molto solidi difendendo con attenzione e rispondendo ai loro parziali – commenta Federico Grandi – e in una gara in cui nessuna squadra ha preso l’inerzia, noi purtroppo non riusciamo mai a dare quella zampata per mettere il naso avanti e chiuderla sbagliando dei tiri aperti e dei liberi. L’atteggiamento mi è piaciuto, abbiamo lottato su ogni pallone e ci siamo aiutati, tutte cose positive da cui ripartire ma su tutte queste sconfitte per un gap minimo ci dobbiamo lavorare". Dettagli, richiama ancora il coach. "Abbiamo pagato per delle ingenuità, un finale di terzo quarto con un ultimo possesso in cui abbiamo regalato tiri liberi, tante volte Merletto è andato via a destra, cosa che volevamo evitare. Serve più attenzione a certi dettagli che potevano darci due punti che potevamo prenderci. Essercela giocata fino all’ultimo tiro contro una squadra come Jesi che è più esperta e di talento rispetto a noi è un motivo di orgoglio. Ripartiamo da questo, ci manca poco per riuscire a invertire questa tendenza e portare a casa queste partite. Tutto ciò sarà un ottimo bagaglio di esperienza per le prossime partite e per quelle che conteranno davvero".

E a proposito di gare che contano, soprattutto per l’ambiente biancorosso (anche a Jesi sono stati numerosi i tifosi che hanno sostenuto la squadra) domenica ci sarà il derby, la prevendita prosegue bene su entrambi i fronti: sono circa 300 i biglietti acquistati nella prima settimana dai tifosi biancorossi mentre sul fronte Virtus sono stati esauriti i 300 dati alla società giallonera. La prevendita questa settimana proseguirà liberamente presso l’Andrea Costa in via Valeriani (15 euro e 25 euro parterre).