Andrea Costa e Virtus, una domenica cruciale

di Luca Monduzzi

Sono giorni importanti per l’Andrea Costa che oggi pomeriggio affronta i Tigers, dopodiché tra lunedì e martedì ragionerà in termini di possibili cambiamenti. L’ultimissima possibilità offerta dal mercato potrebbe essere il ritorno dell’ex Kevin Cusenza, chiuso a Monopoli dall’arrivo di Ygor Biordi, con la conseguente uscita di Pietro Agostini (si parla di Bisceglie). Un capitolo che però si riaprirà solo dopo la sirena finale della sfida del palasport di via Pinarella che attende gli uomini di coach Federico Grandi, pronti a proseguire il trend positivo di domenica. A Cervia ci sarà anche Nunzio Corcelli, che venerdì è tornato ad allenarsi con un gruppo non esente da acciacchi. "Al di là di Nunzio, nel corso della settimana abbiamo avuto diversi problemi e per vari motivi non ci siamo mai allenati al completo, ma mi è piaciuto lo spirito con cui la squadra ha affrontato la settimana" osserva Grandi alla vigilia Inutile rimarcare, a questo punto della stagione, l’importanza di portare a casa i due punti. "Una partita molto delicata perché vogliamo rifarci del passo falso dell’andata, vogliamo proseguire bene dopo la vittoria con Senigallia e, guardando alla classifica, cercare di accorciare ancora di più il gap rispetto a chi ci precede". Le statistiche non sembrano dare troppo credito ai padroni di casa (finora mai vittoriosi tra le mura amiche) che però sono mutati parecchio nelle ultime settimane, soprattutto grazie agli arrivi di Hidalgo, Sebrek e Tamane. "Mai come questa volta le statistiche non contano nulla – chiude Grandi –. Ora Cervia è una squadra con un assetto con molti più punti nelle mani e ha molto più ritmo grazie a Hidalgo che se si accende diventa pericoloso. Brighi spostato nel ruolo di guardia può esprimere tutto il suo talento e inoltre ha molta fisicità e forza a rimbalzo anche sotto canestro con Sebrek e Tamane. Non a caso sono stati sopra di 20 punti con Senigallia e con Faenza se la sono giocata fino all’intervallo. Guardando a noi, dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto nel primo tempo di Ozzano e domenica con Senigallia".