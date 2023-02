Andrea Costa, il derby è amaro con Ozzano

OZZANO

81

ANDREA COSTA

64

SINERMATIC OZZANO: Folli 4, Salsini, Felici 14, Galletti, Balducci 5, Klyuchnyk 17, Chiappelli 5, Barattini 11, Bonfiglio 23, Buscaroli ne, Lasagni 2. All. Loperfido.

ANDREA COSTA IMOLA: Roli ne, Restelli 17, Fazzi 9, Agostini 6, Barbieri ne, Ranuzzi 5, Corcelli 3, Marangoni 3, Spagnoli ne, Tognacci 2, Montanari 19, Trentin. All. Grandi.

Arbitri: De Rico e Lanciotti.

Note: parziali 21-34; 37-49; 62-59. Spettatori 800 circa.

Un’Andrea Costa dal doppio volto crolla a Ozzano e lascia andare il derby. Imola aveva quasi dominato nel primo tempo con una buona difesa e ottime percentuali al tiro che l’aveva portata a toccare anche il +19 nel primo tempo, dal secondo in poi vede scivolare via tutte le sue certezze, difensive in primis, crolla a rimbalzo (36-20), e poi anche in attacco (anche un misero 512 ai liberi), con la luce che si spegne e Ozzano che trova sempre più sicurezza. Nell’ambiente scaldato dalle due tifoserie il derby parte bene per l’Andrea Costa che regge al pressing ozzanese e scappa con un primo allungo sul 0-11 al 3’ che porta Loperfido al time-out. Anche la zona di Grandi produce i suoi frutti mentre tutto il quintetto biancorosso va a bersaglio con efficacia dalla lunga distanza e il divario si allunga sul 12-29 al 7’. Ozzano abbozza una reazione ma l’energia di Fazzi dalla panchina tiene il gap oltre la doppia cifra.

La difesa di Imola resta efficace anche nel secondo quarto contro una Sinermatic imprecisa e i biancorossi tengono le distanze, pur senza le percentuali del primo quarto.

Bonfiglio riavvicina, quindi un tecnico a Klyuchnyk non ferma i padroni di casa che lentamente rosicchiano approfittando delle difficoltà offensive dell’Andrea Costa all’approssimarsi della pausa lunga.

Primi indizi di quello che accadrà più avanti.

Klyuchnyk in avvio trona a essere un rebus per la difesa imolese e Ozzano risale lentamente sfruttando le difficoltà dei biancorossi a trovare la via del canestro. Ozzano fa la voce grossa anche a rimbalzo su Imola che dalla lunga perde efficacia, così Bonfiglio e Felici riavvicinano la Sinermatic che ha tutta l’inerzia e con il play trova il sorpasso sulla sirena del terzo quarto.

Una mazzata da cui Imola fatica a riprendersi e a nulla valgono i time-out di Grandi per fermare l’abulia offensiva. Dall’altra parte Bonfiglio colpisce ancora e arma le braccia dei compagni che con troppa facilità allunga fino al 73-61 al 35’. Imola non ha più la forza e neanche le facce per reagire, lasciandosi andare a infelici conclusioni dalla lunga che finiscono per allungare il divario finale al termine di un quarto con soli 5 punti all’attivo.

Le altre gare: (19esima giornata) oggi ore 18 Fabriano – Faenza; Virtus Imola – R.S. Rieti; Ancona – Empoli; Senigallia – Tigers Romagna; Piacenza – Matelica; San Miniato – Fiorenzuola. Riposa Jesi.

La classifica: R.S. Rieti 32; Faenza 28; Fabriano 26; Piacenza, Fiorenzuola, Ancona, Ozzano 20; Jesi 18; Virtus Imola 16; Senigallia, Andrea Costa Imola 14; San Miniato 10; Empoli, Matelica 6; Tigers Romagna 4.