Andrea Costa, il tecnico Grandi: "Bene in difesa, ma non è bastato per imporsi Male il resto"

di Luca Monduzzi

Incredibilmente solida in difesa, troppo in difficoltà in attacco. Le due facce dell’Andrea Costa di quest’anno sono emerse in maniera evidente nella sconfitta di domenica a Rieti, dove i biancorossi hanno messo il bavaglio all’attacco della capolista (che mai aveva segnato così poco), ma non sono riusciti a fare quel passettino in avanti in attacco, e le difficoltà a trovare la via del canestro, anche considerando i 9 punti totali messi assieme dalla cinquina Corcelli, Restelli, Marangoni, Trentin e Agostini.

"Rieti ha vinto meritatamente perché ha condotto per larghi tratti – è l’esame di coach Federico Grandi –. Noi siamo stati bravi in fase difensiva a limitare il loro potenziale, abbiamo fatto una partita difensivamente molto solida e attenta sulle caratteristiche individuali dei nostri avversari. Purtroppo non è bastato per vincere perché in attacco abbiamo fatto tanta fatica e troppo pochi giocatori sono riusciti a dare il loro contributo. A tratti abbiamo mosso troppo poco la palla e non siamo riusciti a creare tiri aperti, o quando li abbiamo creati li abbiamo sbagliati. Avere tenuto Rieti a 60 punti è un dato eclatante, ma dovevamo fare di più in attacco. Abbiamo attaccato male la transizione, trovato poco dalle situazioni in campo aperto e nel finale è mancato quel guizzo che poteva farci avvicinare di più e provare a vincere nel punto a punto. Abbiamo sofferto a rimbalzo, ma lo sapevamo contro una squadra di tale fisicità; volevamo trovare qualche vantaggio portando fuori i lunghi di Rieti, non sempre ci è riuscito e anche questo lo abbiamo pagato".

Accantonata la sconfitta, ora Grandi guarda al bicchiere mezzo pieno, invitando i suoi uomini a tenere lo stesso atteggiamento nelle prossime partite.

"L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, non abbiamo mai mollato, siamo sempre rimasti a contatto e abbiamo reagito ai parziali di Rieti – chiude il tecnico biancorosso –. Torniamo a lavorare per migliorare le nostre soluzioni offensive, soprattutto a livello di ritmo. Questa prestazione ci deve dare uno stimolo in più per fare bene l’ultima di andata e poi tutto il girone di ritorno, dove andare a prendere qualche punto lasciato nell’andata".