"Andrea Costa, ora fai vedere quanto vali"

Anno nuovo, vita nuova. Se lo augura nell’ideale cin-cin di inizio anno l’Andrea Costa, chiamata a un 2023 di pronto riscatto dopo il difficile avvio di questa stagione sportiva. E se lo augura il tecnico Federico Grandi, che in attesa delle prossime sfide ripercorre quello che è stato il suo 2022 in biancorosso, tra la fine della scorsa annata e l’inizio di quella attuale.

"Riguardando a quanto fatto nel 2022 bisogna ricordarsi da dove siamo partiti all’inizio della scorsa stagione – ragiona il coach –, del percorso che abbiamo fatto e dei playoff raggiunti che sono stati un risultato clamoroso per quello che erano le basi di partenza e gli obiettivi iniziali. Poi è cominciata questa nuova stagione il cui avvio non è stato dei migliori, segnato da qualche partita lasciata per strada ma con le ultime due vittorie è finita nel modo giusto e speriamo sia di buon auspicio per continuare nel migliore dei modi in vista delle prossime gare che ci attendono". Chiusa l’ultima parte del 2022 con un lo scrimmage a Ferrara, oggi il gruppo biancorosso tornerà in palestra dopo il break concesso in occasione di Capodanno, anche cominciando a pensare al prossimo avversario, Rieti, che incrocerà domenica.

La sosta natalizia è stata l’occasione per continuare ad allenarsi, mantenendo alta la concentrazione e consolidando gli ultimi risultati raggiunti sul piano tecnico e fisico, per farsi trovare pronti all’appuntamento con il 2023. "Con i ragazzi abbiamo lavorato parecchio durante la sosta, soprattutto a livello difensivo per riprendere e fare ordine sulle nostre regole e fare un passo in avanti riguardo alle varie situazioni tattiche e anche tecniche. Si è lavorato anche a livello fisico, con un richiamo atletico, perché è importante mantenere il tono muscolare, e inoltre è stato un buon momento anche per recuperare le energie fisiche e mentali, oltre a qualche acciacco. Sono contento di quanto fatto finora; negli ultimi due anni, tra Ozzano e Imola, per la pandemia non sono mai riuscito a lavorare durante la pausa natalizia, ma sono convinto che questo lavoro ci servirà anche nel medio-lungo termine visto che ci attendono ancora 17 partite che possono spostare gli equilibri in un girone dove la classifica è molto corta ed è un attimo sprofondare come risalire". E la squadra, in attesa di capire se il mercato cambierà a breve il volto dell’Andrea Costa, è pronta a ripartire da dove aveva salutato un 2022 chiuso in crescita.

"Il cammino è lungo, difficile e tortuoso, abbiamo passato un momento difficile ma abbiamo lavorato tanto per migliorare i nostri limiti, sia tecnici che emotivi – chiude coach Grandi –. Siamo vogliosi di ritornare a giocare al nostro massimo livello, far vedere il nostro reale valore e dimostrarlo in campo".

Luca Monduzzi