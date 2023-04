Andrea Costa, ora serve trovare continuità

di Luca Monduzzi

Con il vittorioso derby con la Virtus ancora freschissimo, l’Andrea Costa torna in campo questa sera. Per i biancorossi c’è la trasferta in quel di Castell’Arquato, campo di gioco di Fiorenzuola, avversario dei biancorossi in questo turno infrasettimanale che precede le festività pasquali. Palla a due alle 21 (arbitri Caldarola e Anselmi) in una sfida arrivata pochi giorni dopo le gioie, ma anche le fatiche del derby.

Ancora out Matteo Barbieri.

"La vittoria del derby ci ha dato quell’entusiasmo che ci può aiutare nel recuperare energie mentali e anche gli acciacchi che inevitabilmente ci sono stati visto che è stata una partita nella quale abbiamo speso tante energie – dice coach Federico Grandi –. A prescindere da questo non so se sarebbe stato meglio aspettare o giocare subito; di certo giocare a distanza ravvicinata ci può aiutare a prepararci in vista poi dei playoff dove si giocheranno serie di partite molto ravvicinate e anche per me sarà un banco di prova su questo".

Di fronte coach Grandi troverà Fiorenzuola degli ex Jacopo Preti e Mattia Magrini che da un paio di settimane ha cambiato allenatore, affidandosi a Simone Lottici al posto di Gianluigi Galetti per provare a dare uno scossone a una stagione diversa dalle aspettative.

"Fiorenzuola è una squadra con un talento offensivo davvero importante e costruita con obiettivi importanti. Oltre al poco tempo a disposizione per prepararla, loro hanno da poco cambiato guida tecnica e proprio per questo non sarà facile perché Fiorenzuola è in evoluzione, sta cambiando il proprio assetto in attacco e le regole difensive. Sarà importante lavorare sulle caratteristiche individuali. La lotta a rimbalzo all’andata ci ha punito ed è stato uno dei motivi principali della sconfitta e sarà una chiave di questa partita".

Obiettivo imolese sarà riuscire a confermare i progressi visti nel derby. "Abbiamo affrontato bene le varie problematiche venute fuori durante la partita, cosa che durante l’anno ci è mancato, e ora è il momento di consolidarci e il nostro obiettivo è dare continuità su questo aspetto".

Le altre gare (26esima giornata): R.S. Rieti – Faenza 93-85; Matelica – Tigers Romagna 85-71; Jesi – Senigallia 77-59; San Miniato – Fabriano 59-61; Ozzano – Ancona 95-93. Riposa Piacenza.

La classifica: R.S. Rieti 44; Faenza 38; Fabriano 34; Jesi 30, Ancona, Piacenza, Ozzano 28, Senigallia, 26; Fiorenzuola 24; Virtus Imola 22, Andrea Costa 20; Matelica 14, San Miniato 12; Empoli 10; Tigers Romagna 4.