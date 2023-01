Andrea Costa, orgoglio Grandi: "C’è rammarico, ma tanta fiducia Possiamo fare un bel ritorno"

Chiusa l’andata con la vittoria su Empoli, e con un paio di settimane davanti prima di iniziare il ritorno, per l’Andrea Costa è tempo di bilanci. "Finiamo il girone di andata con sei vittorie e otto sconfitte – commenta il tecnico Federico Grandi –. Sicuramente non è un bilancio straordinario, ma neanche così catastrofico come tanti volevano interpretarlo, soprattutto per una squadra che ha attraversato un momento difficile e perso tre partite di cui due al supplementare e una all’ultimo tiro: tutte situazioni che hanno condizionato il girone di andata. Ci sono alcuni rammarichi che ci portiamo dietro ma abbiamo con tanta voglia di riprenderci quei punti persi".

La vittoria con Empoli lascia i biancorossi con otto punti di vantaggio sulla zona calda e distanti quattro lunghezze dall’ottavo posto che varrebbe la bella in casa negli spareggi retrocessione. "Senza Firenze la classifica si è accorciata e ora c’è un equilibrio pazzesco, soprattutto dalla terza alla dodicesima posizione. C’è la possibilità di prendersi qualche punto in più rispetto all’andata e fare un ottimo girone di ritorno". Sulla gara di Empoli, da segnalare un po’ di nervosismo di troppo di Corcelli e Restelli quando chiamati in panchina. "Alcuni giocatori erano troppo nervosi, è vero, e questa cosa non mi piace. C’è da dire che i ragazzi ci tenevano a vincere, per cui un po’di nervosismo a volte è giustificato, ma ne parleremo". Buonissima infine la prova di Agostini, più volte indicato come l’elemento da sostituire sul mercato. "Non è un vero pivot d’area ma la squadra è stata brava a capire in quali situazioni può essere più utile e lui a lavorare con grande energia e disponibilità".

E allora, parlando di mercato (che chiuderà a fine febbraio), chissà che un eventuale intervento non possa interessare di più il settore esterni. "Non parlo di mercato – taglia corto Grandi –, io alleno questi ragazzi e sono convinto che si può riuscire a tirare fuori qualcosa di più da questo gruppo". Oggi ripresa degli allenamenti. Nei prossimi giorni l’Andrea Costa proverà a organizzare un’amichevole (contattata Cremona di A2) per sopperire al prossimo turno di riposo.

Luca Monduzzi