Andrea Costa più serena, è la svolta buona

di Luca Monduzzi

La serenità che serviva all’Andrea Costa e quella da ritrovare per una Virtus che ha perso un’altra occasione per tirarsi fuori dal momento negativo. Stati d’animo differenti, e non poteva essere altrimenti, all’indomani del derby che ha visto l’Andrea Costa superare la Virtus con una brillantezza ritrovata e portare a casa un successo che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive.

Non è riuscito ai biancorossi anche l’en-plein, fermandosi a un tiro per pareggiare la differenza canestri con quanto avvenuto all’andata, ma il bicchiere è decisamente pieno dopo 40’ convincenti come non si vedevano da tempo. Una prova convincente su entrambi i lati del campo per gli uomini di coach Grandi, con la difesa che è stata accompagnata da un attacco continuo per tutti i 40’. E anche contro la zona con cui Regazzi aveva imbrigliato all’andata il derby, è stata ben attaccata dai biancorossi che oltre a una serata solida dalla lunga distanza hanno mostrato il giusto spirito per farsi sentire a rimbalzo, merito dell’ottima serata di Ranuzzi e Cusenza, ma anche di un Restelli solido vicino al ferro e un Marangoni che ha avuto lo spazio per esprimersi al meglio, al di là della nota pericolosità al tiro. Tutto il contrario per una Virtus che ha inseguito praticamente per tutta la partita (l’ultimo vantaggio giallonero verso la fine del primo quarto) e non è riuscita a imporre il suo ritmo, tirando complessivamente peggio dei biancorossi sia dalla lunga che vicino a canestro. Una Virtus che è stata tenuta in partita dall’estro dei suoi trascinatori Mladenov e Galassi, ma che ha avuto poco dai lunghi con Vigori impalpabile e la coppia Morara-Aglio che non ha impressionato come in altre occasioni.

Le assenze hanno inevitabilmente pesato sulla mancanza di intensità che ha lamentato anche coach Regazzi, su tutte quelle di Tommasini (oltre 36’ per Galassi e Mladenov), ma alla fine probabilmente anche Ronca e Milovanovic potevano avere il loro peso. Confermare i progressi, soprattutto mentali, mostrati nei 40’ del derby sarà il compito dell’Andrea Costa; resettare tutto e ritrovare lo spirito con cui è scesa in campo all’andata è quanto dovrà fare la Virtus, auspicando naturalmente di svuotare presto l’infermeria.

Per farlo ci sono le ultime cinque giornate di stagione regolare (già domani i gialloneri saranno in casa con Empoli mentre giovedì i biancorossi faranno visita a Fiorenzuola) che difficilmente andranno a cambiare i verdetti, visto che l’ottavo posto dista 6 punti per entrambe e che è rassicurante il +8 sulla coppia di terzultime Matelica- San Miniato, ma che potranno servire come ulteriore banco di prova in vista degli spareggi che varranno una stagione.

Giudice sportivo. Nessuna ammenda dopo il derby, ma un’ammonizione per l’Andrea Costa, in quanto padrona di casa, per il guasto al cronometro dei 24 secondi nell’inizio dell’ultimo quarto che ha portato alla sospensione della gara per una decina di minuti e il proseguimento con un solo cronometro.