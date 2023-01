Andrea Costa senza guizzo Fallito l’assalto alla capolista

REAL SEBASTIANI Rieti

60

Andrea Costa

53

REAL SEBASTIANI : Mastrangelo 6, Tomasini 8, Paesano, Piccin 10, Chinellato 15, Mazzotti ne, Matrone 8, Piazza 7, Ceparano 6, Pagani, Leonetti ne, Frattoni ne. All. Dell’Agnello.

ANDREA COSTA IMOLA: Restelli 3, Fazzi, Agostini 2, Barbieri, Ranuzzi 11, Corcelli, Marangoni, Tognacci 15, Montanari 18, Trentin 4. All. Grandi.

Arbitri: Correale e Procida

Note: parziali 15-13; 32-26; 46-40.

Non riesce l’impresa all’Andrea Costa in casa di Rieti. I biancorossi confezionano il lor piano partita, limitano al minimo stagionale l’attacco della capolista, ma non riescono nel finale a trovare lo spunto decisivo. Attacchi spenti in avvio con Imola che difende forte e alla lunga trova due triple di Tognacci per il 4-8 al 7’. Il potenziale di Rieti esce e i padroni di casa tornano avanti, anche se i ragazzi di coach Grandi non mollano la presa, pur lasciando qualcosa ai liberi.

L’attacco biancorosso è in difficoltà in avvio di secondo quarto, ma quando Rieti tocca il massimo vantaggio sul 22-13, sono Trentin e Montanari a rimettere Imola in carreggiata. La Real Sebastiani appare frenata dalla zona di Grandi, ma nel finale riesce a prendere un piccolo gap a ridosso della pausa, mentre all’attacco imolese manca il miglior Restelli, già a tre falli. Al ritorno in campo Rieti alza il ritmo e tocca il +10 (38-28 al 23’) ma non spinge troppo, così l’Andrea Costa resta in partita grazie all’ottimo Tognacci (9 punti nel quarto). Il quarto fallo di Ranuzzi in avvio di ultimo quarto limita l’attacco di Imola, ma anche i laziali sbagliano parecchio al tiro, così le due triple di Montanari valgono il 49-46 al 35’ che alimenta le speranze imolesi. Chinellato prova a spegnerle ma Imola torna a un paio di possessi con la coppia Ranuzzi-Montanari (57-53 al 38’), senza però trovare il guizzo giusto nel finale.

Luca Monduzzi