È un derby dalla posta in palio elevata quello che l’Andrea Costa affronterà domani sera a Ozzano. Al di là dell’importanza di portare altri punti alla classifica, contro la Sinermatic ci sarà da riscattare la nervosa sconfitta dell’andata che, vista a posteriori, iniziò a segnare il periodo negativo del gruppo di coach Federico Grandi, grande ex della contesa assieme al capitano Nunzio Corcelli e ad Alex Ranuzzi (dall’altra parte l’ex è il capitano Matteo Folli).

La sfida è sentita anche tra le due tifoserie, con alcuni tafferugli al termine del match dello scorso torneo che le forze dell’ordine cercheranno di evitare con alcune indicazioni. Sarà riservato il parcheggio principale del palasport ozzanese per i tifosi imolesi, i quali dovranno accedere al loro settore esclusivamente dall’ingresso sud, per poi attendere alla fine della partita le indicazioni dalle forze dell’ordine prima di uscire. Intanto il clima caloroso del PalaRuggi che ha accompagnato la vittoria su Ancona ha portato all’Andrea Costa un’ammenda di 550 euro per "offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri anche sporgendosi oltre i confini delimitanti il terreno di gioco".

l. m.