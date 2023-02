Atletica: le gare indoor e di corsa campestre

Altri atleti della Sacmi Avis si sono ben comportati in alcune competizioni in giro per l’Italia. Nel rettilineo di Modena Lorenzo Pederzoli ha migliorato di 2100 il suo primato personale sui 60 metri, corsi in 7’’20 (28esimo). Dietro di lui Andrea Mazzanti ha concluso al 53esimo posto (7’’37), ma è dai salti che arrivano i risultati migliori. Il decatleta salta a 13,06 nel triplo con rincorsa ridotta. Nell’alto maschile primato personale per Enea Zaccarini con 1,76 metri. Nel salto triplo femminile, infine, primati personali per Chiara Baldi (10,12 metri) e Matilde Martinelli (9,77). Morini bronzo Juniores, Cadette al secondo posto provvisorio nella classifica di società. Domenica, alla seconda fase dei campionati di società di cross a Faenza, la mezzofondista imolese Sara Morini, allenata da Vittorio Ercolani, è salita sul secondo gradino del podio tra le Juniores della regione sui cinque chilometri.

Argento sui quattro chilometri per Daniele Dottori tra i Master 60 e sui tre per Nadyia Chubak tra le Master 45. Nella classifica a squadre, spiccano al secondo posto, provvisorio in attesa dell’ultima prova a Correggio il 17 febbraio, le Cadette: sui due chilometri Letizia Mengozzi ottiene il quarto posto, insieme a lei le compagne Rebecca Musto (11esima), Emma Castagnari (15esima), Lara Leonardi, Greta Bassi e Ginevra Costa. Tra le ragazze buone prove di Margherita Castagnari, che si piazza quinta sul tracciato di 1,5 chilometri. Per gli assoluti prova di resistenza sui 10 chilometri, dove torna a difendere i colori della Sacmi Avis Luca Malpighi davanti ai compagni di squadra Riccardo Dall’Osso, Luca Cavina, Nicola Baldisserri. Tra le donne ottima prova per la triatleta Federica Cicognani, bene anche Giorgia Bacchilega.