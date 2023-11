Aukstikalnis e Ranuzzi. Cuori oltre gli ostacoli

Bresolin 6 (in 8’ 36 da due, 3 falli). Viene chiamato in causa per pochi minuti ma risponde subito bene.

Drocker 6,5 (in 28’ 14 da due, 26 da tre, 55 ai liberi). Altra prova di grande valore, si fa sempre trovare pronto.

Crespi 6,5 (in 20’ 58 da due, 11 rimbalzi). Dominatore dell’area, i falli sono un problema la sua forza viene a galla.

Fazzi 6 (in 24’ 14 da tre, 45 ai liberi). Qualche passaggio a vuoto nella sua partita ma anche tanti momenti di ottima pallacanestro.

Sorrentino 5,5 (in 9’ 12 da due, 22 ai liberi). P pochi minuti in campo a causa di problemi di falli.

Marangoni 6 (in 8’ 11 da due, 13 da tre, 11 ai liberi). Anche per lui minutaggio limitato, ma prestazione utile.

Aukstikalnis 7,5 (in 34’ 22 da due, 410 da tre, 5 rimbalzi). Ancora una volta una prestazione super, trascina i suoi nei momenti più difficili anche in una serata in cui la difesa avversaria prova a imbrigliarlo.

Ranuzzi 7,5 (in 29’ con 68 da due, 13 da tre, 5 rimbalzi). Altra prova straordinaria la sua, ogni palla importante passa dalle sue mani.

Martini 6 (in 12’ 11 da due). Tanto lavoro al servizio della squadra.

Corcelli 5,5 (in 23’ 02 da due, 27 da tre). Non è stata la sua migliore prestazione.