Aukstikalnis leader d’attacco: tre triple nel finale. Drocker è decisivo

Drocker 7,5 (In 29’ 25 da due, 14 da tre, 67 ai liberi, 8 assist, 5 falli subiti). Se subito non carbura, poi si conferma l’uomo determinante dei biancorossi, segnando e facendo segnare.

Fazzi 7 (In 23’ 46 da due, 13 da tre). Gioca con attenzione e piazza subito punti importanti.

Sorrentino 6,5 (In 12’ 12 da due, 02 da tre). Si muove bene in regia e non demerita i minuti al suo ritorno in campo.

Aukstikalnis 8 (In 33’ 35 da due, 48 da tre, 23 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 perse, 4 recuperi). Tre triple nel finale di primo quarto indirizzano subito la contesa, poi c’è sempre e resta il solito punto di riferimento in attacco.

Ranuzzi 7 (In 22’ 46 da due, 12 da tre, 7 rimbalzi). Buona prova e subito preciso al tiro.

Corcelli 6,5 (In 23’ 33 da due, 11 da tre, 01 ai liberi, 4 rimbalzi). Non sbaglia nulla sul parquet, ma è troppo nervoso (un antisportivo e il tecnico dalla panchina che costa l’espulsione del coach). Marangoni 6,5 (In 14’ 22 da due, 24 da tre). Si spende in difesa inizialmente, per poi aprire il fuoco verso il finale di gara. Un problema al gomito al terzo quarto non lo ferma.

Bresolin 6 (In 7’ 1 rimbalzo). Non segna ma dà il suo contributo nel break.

Martini 7,5 (In 15’ 34 da due, 24 ai liberi, 2 rimbalzi). Ottimo ingresso in campo non demeritando nel confronto con Filippini.

Ronchini sv (33’’ nel finale).

Crespi 5,5 (In 22’ 15 da due, 9 rimbalzi). Regge bene in difesa, ma è in serata no al tiro.