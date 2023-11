Balciunas e Morara ultimi ad arrendersi

Balciunas 6 (in 38’, 45 da due, 16 da tre, 45 ai liberi). Lui fa sempre bottino con le sue mani da pianista.

Barattini 5,5 (in 17’, 01da due, 03 da tre). Coach Bernardi gli oscura le linee di passaggio e di tiro. Lui non segna.

Masciarelli 6 (in 15’, 45 da due, 01 da tre, 11 ai liberi). Altre volte partendo dalla panchina ha fatto meglio di ieri.

Chiappelli 6 (in 31’, 33 da due, 12 da tre). Sente la fisicità degli avversari, la subisce per quasi tutti i minuti in cui rimane in campo.

Morara 6 (in 28’, 24 da due, 13 da tre). Se non è l’ultimo ad arrendersi poco ci manca. Abnegazione e voglia non mancano.

Morina 5,5 (In 7’, 02 da tre). Non riesce praticamente ad entrare in partita.

Aglio 6 (In 23’, 22 da due, 35 da tre). Prova a suonare la carica quando le cose vanno male.

Ohehen 5,5 (In 16’, 15 da due). Hanno cominciato a marcarlo, cosa che avveniva meno ad inizio stagione. Non incide.

Magagnoli 6 (In 24’, 34 da due, 16 da tre, 22 ai liberi). La sua duttilità è un’arma che piace tanto a coach Regazzi. Il suo mattone lo porta sempre.