Bartolini pensa a difendere il suo titolo

Ultimo test in sella alla Gpm per Valter Bartolini prima del debutto. Il centauro imolese, campione in carica della categoria 1000 Open dei Trofei MotoEstate con i colori del Gpm Racing Team, è sceso in pista al ‘Riccardo Paletti’ di Varano de Melegari dove il 23 aprile scatterà la stagione agonistica. "Gli ultimi ritocchi prima di fare sul serio – commenta Bartolini –. Abbiamo lavorato per perfezionare le mappature della moto in assetto da gara". Poco più di una settimana poi sarà di nuovo tempo di bagarre. L’edizione numero 37 dei Trofei WRS MotoEstate, il campionato più longevo d’Italia, attraccherà anche al Cremona Circuit (28 maggio) e a Magione (2 luglio). Completato il giro di boa, si tornerà a Varano (6 agosto) prima del gran finale ancora in terra cremonese a fine settembre. Tante le novità nella classe regina a partire dal taglio internazionale con la nuova denominazione ‘1000 Sound of Thunder’ e dall’introduzione di due classifiche separate per V2 e V4. E si vocifera che potrebbe prendere parte un quotato pilota irlandese in orbita Ducati.