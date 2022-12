Bartolini premiato si allunga la carriera: "Voglio continuare a vincere"

Valter Bartolini (al centro, nella foto) premiato dal comune di Lugo in occasione della cinquantunesima edizione della ‘Giornata dello Sport’.

Un appuntamento andato in scena nella mattinata di Santo Stefano al palazzetto dello sport di via Sabin sotto lo sguardo della pluridecorata pallavolista Serena Ortolani, ospite d’onore dell’iniziativa.

La doppietta stagionale del pilota di moto imolese, vincitore della classe 1000 Open del Mes e del trofeo riservato alle moto bicilindriche, non è passata inosservata anche nel cuore della Romagna.

Così il sindaco Davide Ranalli e l’assessore allo sport Pasquale Montalti, con un occhio sempre attento allo scenario motoristico del territorio, hanno deciso di inserire Bartolini nella lunga lista degli sportivi premiati per i successi a livello locale, nazionale ed internazionale. "Una bella soddisfazione quando i riconoscimenti arrivano a pochi passi da casa – commenta l’inossidabile veterano della specialità già celebrato a più riprese in giro per l’Italia dopo l’esaltante stagione 2022 –. La Romagna non smentisce il suo attaccamento al mondo delle due ruote motorizzate. Il prossimo anno? Ancora in pista a 58 anni per prolungare la striscia di vittorie".

Il centauro di Imola vuol continuare a scrivere pagine di storia e di meritati successi dovuti al suo talento e al suo spirito di sacrificio.

Mattia Grandi