Basket b nazionale. L’Andrea Costa tende la mano ai tifosi

Vola sul campo l’Andrea Costa, dopo il successo a Mestre. Una vittoria che ha entusiasmato i tifosi biancorossi, pronti al derby di domenica contro Ravenna, anche se non è mancato qualche malumore, manifestato sui social, per l’aumento di 5 euro dei prezzi dei biglietti (quindi 25 il parterre e 15 la curva, invece che 20 e 10), scelta prevista anche nei derby con Ozzano, Faenza e Virtus, già comunicata in apertura di campagna abbonamenti. "Abbiamo reso vantaggioso abbonarsi in estate proprio per questo – fa sapere la società –. Troviamo di grandissima fedeltà la scelta di chi si è abbonato a priori dando fiducia a società e squadra. Allo stesso modo, non possiamo che ringraziare e trovare altrettanto importante anche chi segue la squadra tutte le domeniche motivandola e sostenendola. Riteniamo il sostegno di tutti i tifosi importante e siamo fiduciosi che un passo alla volta il clima possa tornare quello degli anni passati, con entusiasmo in campo e sugli spalti". Martedì sarà tempo di assemblea dei soci per approvare il bilancio consuntivo con la previsione di una riduzione del debito.