Guelfo Basket

78

Fulgor Fidenza

94

GUELFO BASKET: Carpani 30, Mazzotti 17, Franchini 12, Santini 6, Savino 5, Torreggiani 3, Carella 2, Naldi 2, Goi 1, Avoni, Murati, Sinatra. All.: Agresti.

FULGOR FIDENZA: Di Noia 20, Genjac 18, Obiekwe 15, Galli 16, Fainke 15, Sichel 3, Scattolin 3, Marchetti 1, Ramponi, Kumer, Miaschi, Beltadze. All. Bertozzi.

Arbitri: Fazio e Di Giorgio

Note. Parziali: 15-26, 34-45, 57-66.

Castel Guelfo

Nell’ultima gara di campionato il Guelfo Basket ha lottato, ma non è riuscito a fare punti con una squadra fisica come la Fulgor Fidenza. I parmensi si sono imposti in maniera autoritaria conducendo dall’inizio alla fine. Già al termine del primo quarto fra le due squadre c’erano 11 lunghezze di differenza. I ragazzi di Agresti ci hanno provato, ma non c’è stato nulla fare, nelle file gialloblù ottime prove di Carpani (30), Mazzotti (12) e Franchini (12). Sabato prossimo il match sul campo della Polisportiva Arena Montecchio.