Basket serie B

Un’Andrea Costa serena ma determinata a cavalcare l’onda delle ultime due prestazioni, vittoriose, contro la Virtus e Fiorenzuola, si prepara alle ultime quattro fatiche stagionali che precederanno i decisivi spareggi. Partite che, classifica alla mano, appaiono ampiamente alla portata dei biancorossi che però non dovranno sottovalutare le motivazioni dei propri avversari. A cominciare proprio dalla sfida di domani pomeriggio, quando al PalaRuggi arriverà Matelica (arbitri designati Rodia e Correale) distante otto lunghezze, ma che al pari di Imola ha raccolto il massimo nelle ultime due giornate e con le vittorie con Empoli e Tigers è risalita fino alla dodicesima piazza, l’ultima che garantisce ancora un posto agli spareggi.

Un piazzamento che i marchigiani di coach Tony Trullo dovranno difendere in una lotta salvezza che vedrà l’Andrea Costa nelle vesti di arbitro di questa corsa, visto che dopo Matelica i biancorossi incroceranno anche San Miniato e quindi Empoli all’ultima giornata negli ultimi quattro turni che restano.

L’Andrea Costa, dal canto suo, prova a tenere ancora accesa la speranza di agguantare l’ottavo posto finale, ipotesi molto complicata ma matematicamente ancora alla portata.

La squadra di coach Federico Grandi si allena in palestra da martedì, con Matteo barbieri ancora fermo (destinato probabilmente a non essere disponibile neppure domenica) mentre Lorenzo Restelli è rimasto fermo fino a mercoledì per un problema al ginocchio, riprendendo solo da giovedì.

