Basket serie B

Tre settimane senza scendere in campo sono un tempo lunghissimo. La Virtus dopo avere giocato il derby di Ozzano prima si è fermata per la pausa dovuta alla Coppa Italia, poi ha osservato il turno di riposo imposto dal calendario dopo il ritiro dal girone C di Firenze che ha ammainato bandiera bianca per problemi economici.

Domenica c’è la partita al PalaRuggi con Ancona, alle 18, l’obiettivo è quello di vincere per tornare a muovere la classifica, ma pure per scalare qualche posizione, un aspetto quest’ultimo non guasta mai. Questa sosta è servita alla Virtus per recuperare da alcuni acciacchi fisici, se non ci saranno intoppi coach Marco Regazzi avrà nuovamente a disposizione Boris Mladenov, e l’importanza del giocatore italo bulgaro è nota a tutti vista la duttilità che riesce a buttare sul parquet.

Avere Mladenov in campo è sicuramente un vantaggio per tutto il gruppo virtussino che ne beneficia sotto tanti punti di vista, in primis tecnico ed in secondo luogo va ad allungare le rotazioni con un califfo per la serie B.

In questa lunghissima pausa, l’allenatore della V imolese ha inserito negli schemi anche Alessandro Vigori arrivato nelle ultime curve del mercato di febbraio. Il lungo imolese ha tutte le carte in regola per potere dare il proprio contributo al gioco giallonero, strada facendo potrà diventare un’arma tattica da spendere al cospetto degli avversari. La partita con Ancona è già praticamente dietro l’angolo, fra 48 ore la Virtus potrà buttare sul parquet quel fuoco e quell’ardore agonistico che l’hanno contraddistinta nella prima parte di regular season.

Antonio Montefusco