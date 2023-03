Blaze, il PalaRuggi diventa una super arena

di Matteo Alvisi

Ci siamo: al PalaRuggi arriva la fiammata. Finalmente il conto alla rovescia sta per finire: domenica è tempo di ’Blaze Fight Event’, organizzato dalle associazioni Pro Fighting Imola e Usil, con il patrocinio del Comune di Imola.

In cartellone ci saranno match di mma, kick boxe, muay thai e k1: l’evento fa seguito a ’Road to blaze’ che si era svolto a novembre.

"Sarà un’occasione per fare conoscere meglio e promuovere queste discipline – sottolineano gli organizzatori Matteo Valentini e Andrea Minguzzi –, grazie pure alla presenza sul ring di atleti molto preparati con la partecipazione di alcuni campioni sia imolesi sia provenienti da altre regioni oltre che dall’estero, in particolare da Romania, Belgio, Slovenia e Burkina Fasu. Per rendere ancora più spettacolare l’evento, abbiamo curato in particolare l’allestimento con una scenografia che presenterà elementi visivi e sonori di alto impatto, fra giochi di luci, musica e altri effetti spettacolari".

"Siamo felici di ospitare al PalaRuggi questo importante evento sportivo capace di coinvolgere centinaia di giovani e per il quale ringrazio Andrea Minguzzi e Matteo Valentini – fa seguito il sindaco Marco Panieri con delega anche allo Sport – La lotta nel ring è un ambito competitivo sano che è scandito da regole, rispetto e ferma disciplina, che mai può essere intesa come strumento all’esterno dello sport. Su questo tantissimi concorrenti e campioni danno un ottimo esempio di correttezza ed educazione per i più giovani. Nella nostra città è praticata da numerose persone e Imola ha espresso anche campioni olimpionici come appunto Andrea Minguzzi".

Il cartellone prevede il via domenica, alle ore 15, con la under card e poi dalle 20 ci sarà la main card con i match dei professionisti (biglietto unico da 15 euro per tutti).

Tra gli altri sono attesi gli incontri di Alex Bertinazzi, Marian Bellettini, Farid Tahiri, Gianluca Rocca e Veronica Gallamini.

In tutto saranno ben diciannove i match da seguire fra spettacolo e adrenalina a 360 gradi.

"Per circa vent’anni abbiamo fatto il Figthing Day – spiega il maestro Matteo Valentini –: questo evento ha un format nuovo, diciamo più aggressivo e spettacolare rispetto a quello che facevamo prima. Abbiamo dovuto cambiare anche il ’ring’ per così dire perché per le nuove normative vigenti abbiamo dovuto predisporre sia un ring per gli incontri di muay thai e k1, sia una gabbia per i match di mma. Non è stato facile e i costi sono stati ingenti, ma siamo qui con tanta voglia di fare bene e sono fiducioso".

Il PalaRuggi ha lasciato campo agli sport da combattimento usufrendo anche dello spazio libero ’concesso’ da Andrea Costa e Virtus Imola, ferme per la sosta del campionato di basket di serie B.