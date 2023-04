Boninsegna e Xhedihu sono d’applausi

L’Imola Roller, affiliata alla Polisportiva Tozzona, è stata impegnata su due fronti nello scorso fine settimana. A Ozzano dell’Emilia ai campionati metropolitani, organizzati dalla Federazione e riservati alle categorie "Giovani Promesse", Emma Boninsegna ha vinto la medaglia d’oro mentre sul secondo gradino del podio è salita la compagna Samantha Xhedihu e Lucia Gambetti è risultata terza.

Giorgia Morosi e Vittoria Bofondi si sono classificate in quarta posizione nelle rispettive categorie. Un altro appuntamento importante per il sodalizio imolese presieduto da Fausto Ravaldi è stato il campionato regionale, organizzato dall’Aics per la specialità "Solo Dance" che si è disputato a Forlì.

Alice Borea e Maria Ada Militerno hanno ottenuto l’argento nelle rispettive categorie, bronzo per Marta Manno. Giorgia Calzolari è giunta settima mentre Rachele Aprile ha conquistato il decimo posto.

