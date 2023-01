Bonzano, un bronzo da applausi ai regionali

Il Circolo Scherma va sugli scudi in ogni categoria a Lugo. I risultati sono stati brillanti nelle prove regionali di qualificazione ai campionati italiani delle categorie cadetti, giovani, giovanissimie, ragazzie, allievie. Evita Bonzano è salita sul terzo gradino del podio tra le giovanissime e il sesto posto tra le cadette "Si tratta di una prestazione straordinaria – dice il direttore sportivo Andrea Ufficiali – dove sono emerse le doti tecniche e la grande maturità della ragazza. Eccezionale la capacità di variare i colpi in corsa per prendere le misure all’avversaria. Un cammino impeccabile nelle dirette fino al meritatissimo podio. Ed ecco la doppia soddisfazione della qualificazione tricolore in tutte e due le classi". Gli altri atleti che hanno gareggiato sono Lucia Gaspari (25esima Giovani, 27esima), al rientro dopo un lungo infortunio, e Federico Potena (35esimo, 62esimo). Tra le giovanissime Gpg, under 14, terzo posto ottenuto da Martina Cimatti in netta crescita. Buone cose, tra i giovanissimi, per Matteo Falasca (settimo) e Federico Dalmonte (21esimo). m. m.