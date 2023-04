Callegati di bronzo al memorial Monti

Gregorio Callegati dell’Imola Judo conquista la medaglia di bronzo all’edizione numero 19 del memorial Mario Monti, disputato a Rosignano (Livorno).

Quattro incontri: tre vinti e una sola sconfitta in semifinale bastano a Gregorio per confermarsi ai vertici nazionali nella categoria 66 chili juniores e a raggiungere il punteggio necessario per conquistare il grado di cintura nera Fijlkam.

"Grazie ai piazzamenti ottenuti in quest’anno sportivo Gregorio potrà finalmente indossare la cintura nera. Nel nostro sport è un traguardo riservato solo agli atleti più forti e Gregorio la desiderava fin da bambino quando è entrato per la prima volta in palestra", il commento soddisfatto del presidente dell’associazione Vito Ponzi.