Callegati, un oro per volare a Ostia

Gregorio Callegati (nella foto insieme con il suo allenatore, Vito Ponzi), comincia nel migliore dei modi la nuova avventura nella Coppa Italia di judo. L’atleta del Judo Imola, della categoria 66 chili, dà spettacolo in occasione delle qualifiche regionali e stacca il pass per le finali tricolori in programma al PalaPellicone di Ostia. Il giovane imolese, con una condotta di gara pressoché impeccabile, infila quattro vittorie per ippon prima del limite e sale sul gradino più alto del podio al centro federale di Castel Maggiore.