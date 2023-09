Canaider lascia la Dozzese: ecco cosa succede a Dozza

In casa Dozzese Futsal è l’annata dei cambiamenti, a poche settimane dall’inizio della stagione il direttore sportivo Andrea Canaider ha rassegnato le proprie dimissioni, sulla pagina Facebook del club è stato diffuso questo laconico annuncio: "La Dozzese ssd arl comunica che Andrea Canaider ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili dal ruolo di direttore sportivo per sopraggiunti problemi personali. Il presidente Leonardo Vanni e la società tutta, ringraziano Andrea per il lavoro svolto e gli augura il meglio per i futuri impegni". Canaider era arrivato a giugno come team manager, poi in seguito all’addio del direttore sportivo Andrea Candeloro aveva preso il suo posto.

A nemmeno due mesi di distanza, arriva a freddo il nuovo colpo di scena: motivi personali o meno, un nuovo cambio di organico con la Dozzese costretta a correre ai ripari per andare a riempire la casella vuota. Nel frattempo è stata giocata la prima amichevole, i gialloblù hanno battuto 10-0 l’Erba Riolo Terme, il secondo incontro è in programma sabato 2 settembre (ore 16.15 alla Palestra Cavina) con la Mernap Faenza. Il 5 la sfida con il Fossolo, il 9 invece il torneo a Moglia in provincia di Mantova con Bagnolo, Olimpia Regium e Bondanello. Ad ottobre l’esordio nel campionato di serie A2 sul campo dell’Atlante Grosseto.

Antonio Montefusco