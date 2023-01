Cantù-Bassano: oggi c’è la finale

Saranno la Pgc Cantù e l’Orange Bassano a giocarsi oggi la finalissima del torneo Chicco Ravaglia. L’appuntamento è alle 16 alla palestra Ravaglia per l’ultimo atto che si preannuncia davvero ricco di emozioni. L’Orange Bassano ha superato per 64-63 la Bsl San Lazzaro dopo una semifinale tiratissima e risolta all’ultimo secondo mentre i campioni in carica di Cantù hanno superato la Stamura Ancona con il punteggio di 80-68. Il programma di oggi si aprirà alle 10 con la sfida tra International e Olimpia Lubiana per il settimo posto, alle 12 Azzurra Trieste (che ieri ha battuto Imola 68-45) contro Usk Praga (vittoriosi su Lubiana per 106-69) e alle 14 San Lazzaro e Ancona giocheranno per il bronzo.

Serie D: stasera torna in campo l’International che alle 21,15 giocherà a Rimini contro la Polisportiva Stella.