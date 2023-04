Capolavoro Dozzese futsal Promossa in A2

Battendo in trasferta il Russi 8-6 la Dozzese Futsal ha conquistato la matematica promozione alla serie A2. Quando la scorsa estate il club ha allestito la squadra per affrontare il campionato di B le sensazioni erano buone. Sul campo Leonardo Vanni e i suoi hanno realizzato il sogno. Dopo un inizio stentato, nel girone di ritorno i dozzesi hanno saputo solo vincere, un vero e proprio rullo compressore che ha sbaragliato la concorrenza per salire di categoria. Un vero capolavoro firmato da tutti, a partire dal tecnico Vanni che oltre a guidare la squadra in panchina, è anche presidente del club che quest’anno si è pure regalato la promozione nel calcio passando dalla Seconda alla Prima Categoria. Nel futsal la Dozzese si è divertita e ha fatto divertire il pubblico della palestra Cavina; un team con tanti giocatori di valore pescati in giro per l’Italia. Il campionato non è ancora finito, domani alla Cavina arriverà il Recanati, mentre la settimana successiva la trasferta di Ancona. Due partite in cui continuare la striscia vincente cominciata nel girone di ritorno.