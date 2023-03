Carica Antonioli: "Imolese, è una finale"

di Giovanni Poggi

Spalle attaccate al muro e odore di ultima spiaggia oggi al Galli: alle 14.30 arriva la Fermana, in una gara che l’Imolese non può assolutamente sbagliare. Una vittoria nelle ultime diciotto gare, con tredici sconfitte e quattro pareggi a completare un ruolino di marcia del tutto insufficiente, ma i rossoblù hanno il dovere di provarci, fino in fondo. A Imola poi, guardando i numeri, per certi versi è andata pure peggio: solo tre vittorie raccolte dall’imolese in quindici gare, l’ultima il 19 ottobre con la Carrarese, una vita fa. Presto però per fare processi, con 9 partite ancora da giocare, i conti andranno fatti alla fine. "La settimana è andata bene, ci siamo preparati nella maniera giusta, lavorando sugli errori commessi col Gubbio, in una partita in cui comunque avremmo meritato i tre punti – commenta mister Antonioli. Il suo ritorno ha cambiato volto all’Imolese, che però non è ancora riuscita a conquistare l’intera posta in palio –. Sappiamo di essere in una posizione di classifica molto complicata, che non ti fa stare sereno. Siamo sotto pressione, ma in realtà lo siamo sempre stati da quando sono tornato, allo stesso tempo però siamo consci che c’è ancora modo e tempo di recuperare: se la squadra riuscisse a ottenere ciò che meriterebbe in questo momento, sono sicuro che saremmo ampiamente in lizza per arrivare a giocarci i playout". Assenti certi Bani, per problemi muscolari, e Paponi, ginocchio ko e stagione finita. Per il resto dovrebbero essere tutti a disposizione.

Nella Fermana mancheranno gli squalificati Eleuteri e Spedalieri. "La squadra è in crescita – prosegue Antonioli –, le ultime prestazioni sono state in netto miglioramento ed è evidente che abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, pagando a caro prezzo alcuni errori, oltre al fatto che, a livello di episodi in generale, è un momento decisamente poco favorevole. Non dobbiamo però neanche essere fatalisti e pensare che sia solo sfortuna: dobbiamo migliorare, è l’unica strada è il lavoro, cercando di non ripetere più gli errori fatti nelle ultime giornate. Sappiamo che il tempo è molto poco, ma la strada è quella giusta". Seconda di fila in casa e avversario, sulla carta, abbordabile: novanta minuti da ora o mai più, ma non per Antonioli. "Sarà una gara fondamentale, ma non da ultima spiaggia, anche se occorrerà fare punti. Mancano però ancora tante gare e ci sono in ballo degli scontri diretti. Dobbiamo ragionare come se fosse una finale e provare a vincerla".

Le altre gare: Gubbio-Olbia, Carrarese-Rimini, Cesena-Montevarchi, Lucchese-Ancona, Recanatese-Alessandria, San Donato-Siena, Torres-Pontedera, Entella-Fiorenzuola, Vis Pesaro-Reggiana.

La classifica: Reggiana 65, Entella 59, Cesena 58, Ancona 49, Carrarese 46, Gubbio 45, Siena, Pontedera 42, Rimini 41, Lucchese 40, Fiorenzuola 38, Fermana 36, Torres, Recanatese 33, San Donato, Vis 30, Olbia 28, Alessandria 26, Imolese 21, Montevarchi 20.