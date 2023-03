Carica Imolese: è una sfida che vale doppio

di Giovanni Poggi

"Una partita fondamentale, ma non decisiva". Mister Antonioli alleggerisce la tensione, alla vigilia di quella che se per Imolese e Montevarchi, rispettivamente penultima e ultima classe del girone, non rappresenta il crocevia definitivo della stagione, a sei turni dalla fine, ci si va comunque molto vicini. Sei finali, compresa quella di oggi al Brilli-Peri (ore 14.30), poi, si tireranno le somme, ma in questa sfida a tinte unicamente rossoblù ci sarà in palio una fetta significativa di salvezza. Di fronte le ultime due ma, paradosso, anche quelle più in forma. Sia la squadra di Banchini che quella di Antonioli, infatti, sono reduci da due vittorie di fila, che hanno allungato a quattro la striscia di risultati utili consecutivi: 8 punti nelle 4 gare, difficile trovare chi nell’ultimo mese sia riuscito a fare di più. Anche per questo, la paura di sbagliare e ripiombare nel buio sarà tanta, da ambo le parti, nonostante la classifica dopo gli ultimi rispettivi exploit si sia accorciata facendo tornare in ballo squadre che fino a un paio di settimane fa erano già certe della salvezza.

"C’è entusiasmo, veniamo da risultati importanti, questo aiuta anche a recuperare prima le forze, in vista di quella che sarà la terza gara in una settimana, e di questo dovremo tenerne conto. Perdiamo Camilleri, D’Auria e Zanon per squalifica, ma almeno ritroveremo Zanini a centrocampo: anche se la situazione assenze resta un problema, resto fortemente convinto che chi andrà in campo darà il massimo, come successo nelle ultime settimane – afferma Antonioli -. Ogni partita che affrontiamo è quella più importante, quella di oggi lo è in egual modo e la affronteremo come tale. Lo reputo uno scontro fondamentale, ma non decisivo". Un’Imolese in grande fiducia, matura e solida, vogliosa di continuare a credere in quella che sarebbe un’impresa, con la I maiuscola. "Indubbiamente siamo in fiducia, grazie agli ultimi risultati abbiamo più autostima e convinzione nei nostri mezzi. Io sono stato sempre fiducioso, fin dall’inizio, ed è stato un peccato che il mio percorso si sia temporaneamente interrotto".

Le altre gare: Siena-Alessandria, Olbia-Carrarese, Gubbio-Lucchese, Fiorenzuola-Pontedera, Rimini-Recanatese, Entella-San Donato, Fermana-Vis, Ancona-Cesena, Reggiana-Torres.

La classifica: Reggiana 69, Entella 65, Cesena 63, Ancona, Carrarese 53, Gubbio 49, Siena, Pontedera 47, Lucchese 45, Rimini 43, Fermana 39, Fiorenzuola 38, Recanatese 36, Torres, Olbia 34, San Donato 31, Alessandria, Vis Pesaro 30, Imolese 28, Montevarchi 27.