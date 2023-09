Carica Imolese. Mister D’Amore: "Un derby per me Siamo in forma»

di Giovanni Poggi

Sei giorni dopo, si torna a fare sul serio. Dopo il successo nel preliminare contro la Victor San Marino, oggi pomeriggio (ore 16.30) l’Imolese scende in campo contro la Sammaurese per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Col Macrelli indisponibile, il match si giocherà allo stadio Calbi di Cattolica e sarà il primo di tanti derby che vedranno protagonisti i rossoblù, che torneranno ad affrontare la squadra di mister Taccola anche in campionato, essendo entrambe le squadre inserite nel gruppo D. Un girone che prenderà ufficialmente forma all’inizio della prossima settimana con la compilazione dei calendari, per poi lasciare spazio esclusivamente al rettangolo verde con le prime sfide di campionato, a partire dal prossimo weekend. Giusto andare però con ordine e affrontare un impegno alla volta, cominciando con la gara odierna di Coppa, dove l’Imolese proverà a dare seguito alla buona prova di domenica scorsa al Galli, chiusa col successo per 1-0 sulla Victor grazie al primo centro rossoblù di Ale. "E’ stata una buona settimana di allenamenti, i ragazzi stanno bene – commenta mister Gianni D’Amore –. E’ rientrato dalla squalifica Garavini e questo mi dà la possibilità di avere una valida alternativa sugli esterni, dopo che nell’ultima sfida mi sono trovato costretto ad adattare alcuni giocatori fuori ruolo. Oltre a lui, ci sarà anche Gulinatti, mentre Ballanti non è al top a causa di una botta e lo terrò monitorato fino all’ultimo. Reinero? E’ quasi totalmente recuperato, ma non è ancora il caso di rischiarlo avendo fatto solo pochi allenamenti in gruppo: lo avremo per l’inizio del campionato".

Da riminese, contro la Sammaurese, sarà un altro derby in pochi giorni per D’Amore. "E’ una squadra che conosco bene, avendola affrontata tante volte in carriera, così come conosco bene mister Taccola: oltre ad avere un’importante carriera alle spalle da calciatore, è anche un bravo allenatore, preparato. Sarà una partita difficile, diversa rispetto a quella con la Victor, ma ugualmente insidiosa. Siamo ancora agli inizi ma, a differenza loro, l’avere giocato già una partita vera è importante potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio, che proveremo a sfruttare al massimo". In chiusura, un pensiero anche sulle avversarie del prossimo campionato. "E’ il girone che ci aspettavamo, di alto livello, con tante squadre attrezzate: non ci saranno partite facili per nessuno. L’obiettivo sarà quello di valorizzare i nostri giovani, cercando di fare il meglio possibile, pensando una gara alla volta".