Carica Romagna: serve un miracolo

Ebbene sì. Il match tra Brixen e Pallamano Romagna, in programma stasera alle 19 in Alto Adige è il più classico dei testacoda. La formazione in cui milita l’ex terzino Davide Bulzamini possiede 27 punti in più degli arancioblù che dovranno fare a meno del nuovo acquisto Victor Alonso, esordiente con Sassari e di Claudio Lo Cicero che non ha ancora smaltito l’infortunio. Del resto, il roster a disposizione di coach Domenico Tassinari è al completo ma servirà veramente un miracolo sportivo per sovvertire il pronostico. Il Bressanone è forte in tutti i fondamentali e lo dimostra avendo vinto 14 partite e pareggiate una. Si tratta quasi di un percorso netto caratterizzato da una difesa coriacea, la prima con 349 reti subite.

Anche l’attacco non scherza avendo realizzato la bellezza di 447 gol, terzo della serie A Gold.

La classifica: Brixen 29; Conversano 23; Merano 22; Fasano 21; Bozen 20; Pressano 19; Sassari 17; Cassano Magnago 15; Siracusa 13; Fondi 10; Carpi, Campus Italia 5; Secchia Rubiera 4; Pallamano Romagna 2.