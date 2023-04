Carica Virtus: battere Empoli per la risalita

di Antonio Montefusco

Quando rimedi una sconfitta, la cosa migliore è tornare subito in campo per riscattare il passo falso appena incassato nella madre di tutte le partite con l’Andrea Costa.

Questa sera (palla a due ore 20.30) la Virtus Imola giocherà al PalaRuggi contro Empoli, un match da vincere in primis per muovere la graduatoria a proprio favore, in seconda battuta per cancellare le sconfitte consecutive con Ozzano, Ancona e Andrea Costa.

Tre passi falsi che hanno tarpato le ali al gruppo allenato da Marco Regazzi, ma soprattutto valgono la decima posizione del girone C. Un piazzamento che i gialloneri proveranno a migliorare nelle ultime cinque partite che mancano alla fine della regular season. Nell’ultimo periodo, anche a causa dei tanti infortuni, la V imolese ha perso ritmo e questo ha portato a qualche sconfitta a tratti inaspettati. Nella prima parte di stagione i gialloneri avevano incantato tutti per gioco e risultati, il 2023 ha cambiato le carte in tavola e questo ha fatto scivolare Aglio e compagni nella parte sinistra della graduatoria.

Stasera alla palla a due bisogna resettare immediatamente il -16 incassato nel derby, a livello mentale c’è da svoltare per giocare in maniera serena, se questo accadrà, le probabilità di battere i toscani saranno più alte. Se ci non ci saranno sorprese dell’ultima ora, ancora una volta coach Marco Regazzi dovrà fare i conti con le assenze di Claudio Tommasini ed Edoardo Ronca, entrambi i giocatori sono ai box per problemi fisici; sicuro assente Milos Milovanovic la cui stagione è già finita.

Nella partita d’andata giocata in Toscana la Virtus si impose 82-75 con 19 punti di Tommasini, 14 a testa per Galassi e Morara.

Quella di stasera sarà gioco forza una partita diversa, un match probabilmente sporco dove servirà essere reattivi su rimbalzi e palle vaganti.

Un incontro che la Virtus giocherà per ritrovare in primis se stessa, ed in secondo battuta un risultato che riaccenda una squadra che fin qui ha giocato complessivamente una buona stagione e può ancora togliersi belle soddisfazioni.

Le altre gare (undicesima giornata di ritorno): Matelica-Tigers Romagna, Jesi-Senigallia, San Miniato-Fabriano, Rieti-Blacks Faenza, Ozzano-Ancona, Fiorenzuola-Andrea Costa, riposa Piacenza.

La classifica: Rieti 42; Faenza 38; Fabriano 32; Piacenza, Jesi e Ancona 28; Ozzano e Senigallia 26; Fiorenzuola 24; Virtus Imola e Andrea Costa 20; San Miniato e Matelica 12; Empoli 10; Tigers Romagna 4.