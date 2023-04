Carlo Costa, la voce dell’autodromo di Imola: un viaggio lungo 26 Gran Premi

Imola, 17 aprile 2023 – Con la sua voce ha raccontato a migliaia di persone le gesta dei più grandi campioni della Formula 1. Non solo a Imola, per un viaggio da speaker lungo ben 26 Gran Premi, ma anche ai tifosi italiani sulle tribune del Paul Ricard di Le Castellet. L’avvocato Carlo Costa, figlio di quel Checco che dell’autodromo sul Santerno è stato uno dei fondatori, è un libro aperto quando si parla di motori.

Costa, avvio di stagione in salita per la Ferrari?

"Peggio dello scorso anno. Il campionato, però, è ancora lungo e la Rossa ha le potenzialità tecniche ed economiche per raddrizzare la barca".

Eppure nei mesi scorsi si è cambiato tanto ai vertici del reparto corse di Maranello.

"A maggior ragione, dopo una tale rivoluzione, serve un fisiologico tempo di assestamento".

La coppia Leclerc-Sainz la convince?

"Un tandem veloce e capace. Nel parco piloti del circus, Verstappen a parte, non vedo tutte queste valide alternative".

Nemmeno Norris?

"Molto interessante. Da estimatore della storia McLaren mi piacerebbe fosse lui a regalare qualche gioia di rilancio alla scuderia inglese".

Intanto la Red Bull mette le ali.

"Ma i periodi di supremazia in Formula 1 sono sempre esistiti. Senna e Prost con la McLaren, Schumacher in Ferrari, Vettel su Red Bull e Hamilton motorizzato Mercedes".

Si lavora sodo dentro e attorno alla pista per la tappa iridata del 21 maggio.

"Comune e ConAmi sono sulla strada giusta per stare al passo con i tempi. Il pianeta Formula 1 gira veloce e richiede investimenti mirati sul comparto ospitalità. Effettuare i lavori richiesti è l’unico modo per provare a blindare la permanenza del circus da queste parti".

Non teme che la crisi della Ferrari possa riflettersi in negativo sulla prevendita biglietti?

"No, la Ferrari è una fede. È un po’ come quando Valentino Rossi correva con la Ducati in MotoGp. I risultati non erano all’altezza della sua fama, ma le tribune sempre stipate".

Dalla cabina di commento ne ha viste di tutte i colori. Ci regala tre istantanee?

"Senna che passa al comando sul rettilineo con la Williams prima dello schianto fatale al Tamburello nel 1994. Ho vissuto quel dramma in presa diretta. Avevo accesso alle telecamere interne del circuito e sentivo le concitate conversazioni radio dei medici e degli addetti ai lavori".

Poi?

"Gli occhi di Villeneuve sul podio dopo il ’tradimento’ di Pironi nel 1982. Un misto tra odio e disperazione con le lacrime trattenute a stento. Infine, sempre nel 1994, lo pneumatico della vettura di Alboreto che schizza impazzito nella corsia box. Sfiorò il vetro della nostra postazione e mi lanciai sotto la scrivania".

I tre piloti che le sono rimasti nel cuore?

"Berger per disponibilità ed empatia. Prost per qualità tecniche e Zanardi per una filosofia esistenziale carica di fascino e cultura".

Altro?

"La nutrita pattuglia dei portacolori italiani: da Patrese a Nannini passando per Alboreto e De Cesaris. Impostavo le mie cronache sulle loro indicazioni durante le interviste. Sono stati la mia enciclopedia".