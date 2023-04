Caroli e Alberti dominano la scena In evidenza anche Sangiorgi e Carignani

Sabato la gara Artigiani della Birra by Golf Monkey, giocata con formula a coppie, ha aperto il lungo fine settimana. Giuliano Caroli e Riccardo Alberti, che partivano con il favore del pronostico, dominano la gara con 66 colpi. I due si qualificano per la finale nazionale al Golf Le Vigne.

Nella categoria netta Alfredo Sangiorgi e Filiberto Carignani (44) precedono Cristiano Pellegrini e Maria Gurioli (41) mentre Gianluca Bosco e Gianluca Pulega (40) completano il podio. Golf Monkey è protagonista il giorno seguente con la finale del Winter Tour che richiama golfisti da tutta Italia. La giovane Gaia Stancikova è autrice di una prestazione da professionista completando le 18 buche da campionato del percorso castellano in 68 colpi, quattro meglio del par.

In prima categoria Massimiliano Marchioro (38) supera Mattia Maritato, a pari punti, così come fa Fabrizio Magni (36) nei confronti da Paolo Barbieri in seconda. In terza Renzo Cacciatori vince l’avvincente battaglia che vede 4 giocatori appaiati a quota 37. Alle sue spalle Paolo Marcheluzzo, per il parziale nelle ultime buche. Michela Fracasso (40) è la miglior lady.

Andrea Ronchi