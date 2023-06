Carolina James vince l’oro e conquista il pass

Nella prima edizione della Coppa Campioni, l’atleta della Biancoverde, Carolina James (foto), è oro nazionale alla trave con il pass diretto ai campionati italiani Assoluti in programma a settembre. In gara c’era anche Alessia Guicciardi che si è qualificata per la finale al volteggio non entrando tra le prime sei a causa di una caduta alla trave e alcune disattenzioni. Nella finale al volteggio Alessia ha conquistato la quarta posizione con uno Tsukahara avvitato, provando per la prima volta in gara il salto Yourchenko teso con un avvitamento e mezzo. Carolina ha centrato la gara accedendo agli Assoluti con carattere, provando anche con successo, sebbene ancora da perfezionare, nuove diagonali e salti artistici di grande difficoltà al corpo libero. Alle parallele poi ha presentato il nuovo esercizio con i due salti Ricna e Tkatchev entrando in finale col quarto posto per un soffio ai piedi del podio.

Il primo gradino del podio nazionale di specialità è arrivato con la vittoria alla trave, con un esercizio perfetto nel quale riesce a collegare tutte le serie previste e a incantare pubblico e giuria con una precisione di esecuzione assoluta. m.m.