Carraro, Castiglioni, Cerasuolo e Poggio sono a Tenerife

Un paio di settimane a Tenerife per prepararsi ai prossimi appuntamenti, su tutti ci sono i campionati mondiali a luglio, per quattro ranisti azzurri dell’Imolanuoto.

Una trasferta al caldo iniziata lunedì e che si protrarrà fino al 15 maggio per Federico Poggio, già certo del posto ai Mondiali, ma anche per Simone Cerasuolo, Martina Carraro e Arianna Castiglioni: segno probabile che al netto del non avere centrato il tempo limite di qualificazione, anche per gli altri tre dovrebbero aprirsi le convocazioni per la rassegna iridata programma in Giappone.

Anche il tecnico Cesare Casella è a Tenerife al seguito dei suoi ragazzi per seguirli al meglio, come ha sempre fatto.

I risultati parlano da soli. l.m.