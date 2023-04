Carraro, Castiglioni, Cerasuolo e Poggio sul podio

Fioccano i podi nei 50 rana per l’Imolanuoto nell’ultima giornata degli assoluti di Riccione, ma sono medaglie (e tempi) che non portano ai tanto agognati pass diretti per i Mondiali di Fukuoka. Al femminile sono Arianna Castiglioni e Martina Carraro a chiudere dietro alla vincitrice Benedetta Pilato mentre al maschile Simone Cerasuolo e Federico Poggio non sono riusciti a mettere la mano davanti a Nicolò Martinenghi. Vivo il duello tra la Carraro e la Pilato (vincitrice in 30’’08 e con il pass mondiale) nei 50 femminili con la ligure che non è riuscita a portarsi avanti, subendo nel finale la rimonta della Castiglioni che si è presa la seconda piazza con il tempo di 30’’57, seguita dalla Carraro a 30’’71 e dalla sorprendente Anita Bottazzo, quarta in 30’’73 a completare la striscia imolese.

Stesso copione nella gara al maschile con Cerasuolo forte del migliore tempo al mattino e in lotta testa a testa con Martinenghi che alla fine l’ha spuntata soltanto per 6 centesimi, con il giovane imolese secondo con il crono di 26’’96.

Al terzo posto si è piazzato Federico Poggio in 27’’19, a coronare con un altro bronzo un campionato che l’ha visto grande protagonista nei 100, mentre ha chiuso ottavo Stefano Saladini in 27’’97.

Nelle stesse gare nona Alessia Ferraguti in batteria 32’’29), al maschile nono Andrea Castello (28’’09), decimo Alex Sabattani (28’’17), dodicesimo Giovanni Izzo (28’’22) e 25esimo Lugi Mariani (29’’09).

Cerasuolo, Carraro e Castiglioni cercheranno al Sette Colli (dal 23 al 25 giugno) la qualificazione mondiale. Per la castellana Ilaria Bianchi decimo posto in batteria nei 100 farfalla in 27’’34, con 35esima Sofia Salvato (28’’35) e 56esima Alessia Polieri (28’’83).

Infine 42esima Arianna Guidotti (2’24’’00) nei 200 dorso.

Medaglie imolesi anche domenica con Alessia Polieri, che ha chiuso al terzo posto nei 200 farfalla con il tempo di 2’10’’48, così come è stato medaglia di bronzo Saladini nei 200 rana in 2’12’’59, subito seguito da Castello in 2’13’’22. Appena fuori dal podio Carlotta Zofkova, quarta nei 100 dorso in 1’01’’50 mentre Michele Busa ha chiuso al quinto posto la finale dei 100 farfalla in 52’’54.

Luca Monduzzi