Carraro e Castiglioni cercano il pass iridato

Scattano i campionati assoluti e le stelle dell’Imolanuto non resteranno a guardare. Dai campioni fino alle giovani promesse del Criteria, è al solito numerosa la pattuglia al via a Riccione, importante come qualificazione ai Mondiali di Fukuoka a fine luglio. Qualificazione mondiale a cui guardano Martina Carraro e Arianna Castiglioni, in vasca oggi nei 100 rana assieme ad Anita Bottazzo e Alessia Ferraguti. Oggi in vasca i 400 misti con Asia Salvato, Giovanni Izzo e Luca Todesco nei 50 stile, Michele Busa nei 50 dorso, Gabriel Pirelli nei 200 farfalla. Domani in vasca Simone Cerasuolo nei 100 rana con il folto gruppo dei ranisti imolesi privo però del capitano Fabio Scozzoli. Assente anche Alice Beltrame per un problema al ginocchio. A Riccione ci sono anche le imolesi in trasferta ossia Alessia Polieri nella farfalla e Carlotta Zofkova nel dorso. Proverà a dire la sua nei 50 e 100 farfalla anche la castellana Ilaria Bianchi.