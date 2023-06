Casella, il guru della rana dell’Imolanuoto "I Sette Colli saranno il pass per i Mondiali"

di Luca Monduzzi

Dal Sette Colli, al via tra meno di una decina di giorni, che definirà chi poi prenderà parte al Mondiale a Fukuoka a fine luglio, passando per l’Europeo Junior di Belgrado, è sempre intensa l’estate per i ragazzi dell’Imolanuoto, tornati ad allenarsi nella piscina imolese dopo i problemi che la piena del Santerno ha portato all’impianto di via Oriani.

"In quei giorni abbiamo girato tra le piscine di Castel San Pietro, Faenza e Ravenna – spiega il tecnico Cesare Casella –, poi siamo stati cinque giorni a Roma, in particolare il gruppo dell’Esercito, fino alle gare a Riccione due settimane fa".

Protagonisti in vasca lo saranno Federico Poggio, già certo del pass mondiale, che attende sull’aereo per Fukuoka i compagni Simone Cerasuolo, Martina Carraro e Arianna Castiglioni.

I tre sono chiamati a una buona prova al Trofeo Sette Colli a Roma (dal 23 al 25 giugno) per avere la certezza di accompagnare in Giappone il ranista lombardo, lui ancora in dubbio per Roma dopo avere accusato un po’ di affaticamento dopo il collegiale azzurro a Tenerife a maggio.

"I ragazzi della rana dopo il collegiale a Tenerife e le gare al Mare Nostrum sono tornati molto affaticati e devono recuperare lo stato di forma, Federico Poggio in particolare, per il quale vedremo se sarà o meno a Roma, avendo lui già la qualificazione per il Mondiale. Quanto agli altri tre, non è scontato dire che siano già in Giappone e dovranno fare le cose al meglio dal punto di vista della prestazione, più che con il tempo, per dimostrare di avere uno standard e un livello molto alto. Serve insomma concretezza e adeso stiamo finalizzando il lavoro per il Sette Colli".

Non solo Sette Colli e Mondiale di Fukuoka per l’estate natatoria ricca di altri eventi, tra le Universiadi in Cina i primi di agosto e gli Europei olimpici giovanili in Slovenia a fine luglio. Ma in casa imolese si guarda soprattutto agli Europei Junior di Belgrado (4-9 luglio) che vedranno al via la giovane dorsista imolese Sofia Salvato (classe 2005).

"Super Sofia – sottolinea il tecnico Casella –. Si è fatta un bellissimo regalo, a lei ma anche a tutti noi. Non era facile centrare questa prestazione dopo i campionati assoluti, ma evidentemente stava molto bene e lo ha fatto vedere al trofeo Nicoletti di Riccione, centrando già il proprio personale in batteria, prima del 1’02’’27 in finale. Lei è una cadetta del gruppo seguito da Alex Gagliani e Massimiliano Colombi e ha fatto veramente un salto di qualità. Un segno che anche il lavoro del vivaio procede nella direzione giusta", chiude Casella.