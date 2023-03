Castagnari e Gallina: oro ai regionali

Altre soddisfazioni per l’Atletica Sacmi Avis ai campionati regionali indoor che si sono disputati a Parma. Tra le ragazze primo posto nei 1.000 metri per Margherita Castagnari (3’25“09) e nella marcia di due chilometri per Emma Gallina (13’09“85), davanti alla compagna Francesca Morgano (13’16"78). Le altre due medaglie arrivano sempre da mezzofondo e marcia. Davide Frascari sale sul terzo gradino del podio sui 1000 metri, con 3’19“26, seguito sulla stessa distanza da Diego Polpettini (settimo in 3’28“09), Manuel Malavolti (11esimo in 3’31“35) e Lorenzo Leonardi (15esimo in 3’33“65). Terzo posto anche nella marcia per Alessandro Mele, che chiude in 13’21“97. Davide Frascari sfiora il podio anche nel peso, quarto con 9,90. Sui 60 piani Filippo Chis Ken Ehirim, all’esordio in pista, in batteria corre in 8“46, piazzandosi settimo e ottenendo il pass per la Finale 2, in cui ha il miglior tempo di accredito. Con 8“51, conclude all’ottavo. Filippo, nel salto in lungo, con 4,39 conquista la quinta posizione.