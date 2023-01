Castiglioni: "Imola sarà il mio trampolino"

di Luca Monduzzi

È iniziata l’avventura di Arianna Castiglioni all’Imolanuoto.

Lunedì la ranista nativa di Busto Arsizio, e tesserata per le Fiamme Gialle, ha toccato con mano la realtà della società imolese ed è scesa così per la prima volta in vasca nella piscina del Ruggi.

Le prime bracciate di una lunga serie per la nuotatrice tesserata per le Fiamme Gialle che dopo essere stata a Caserta, ha scelto di essere seguita dal tecnico Cesare Casella per ritrovare i giusti stimoli in vista di una stagione che avrà il suo culmine con i Mondiali di Fukuoka a luglio. Arianna Castiglioni, prime bracciate nella piscina di Imola. Come è andata?

"È stato bello. Conoscevo già diversi ragazzi del gruppo avendoli visti nel giro della nazionale, senza contare che Fabio (Scozzoli n.d.r.) e Martina (Carraro n.d.r.) li conosco già da anni. Anche Cesare Casella lo conoscevo abbastanza bene e sono contenta della scelta fatta".

Perché ha scelto l’Imolanuoto?

"Qui a Imola ci sono alcuni dei migliori ranisti a livello nazionale, ma potrei dire anche mondiale, visto che Simone Cerasuolo è appena tornato con una medaglia mondiale al collo, e da ranista penso che venire qui sia la scelta migliore per me".

Allenarsi al fianco di Martina Carraro sarà uno stimolo in più?

"Sicuramente. Con Martina sarà uno stimolo e un aiuto reciproco. Personalmente mi è capitato solamente una volta di allenarmi con una ranista con cui potevamo giocarcela in allenamento, ed era Ilaria Scarcella. Allenarmi con la mia diretta rivale sarà uno stimolo per entrambe e so che anche Martina la vede allo stesso modo e sarà un’esperienza nuova per tutte e due".

A questo punto proverete a convincere anche Benedetta Pilato a venire a Imola?

"Non lo posso garantire, chissà".

A Caserta, dove si allenava fino a poco fa, ha incrociato anche Alessia Polieri. Le ha raccontato qualcosa dell’Imolanuoto e della città sulle rive del Santerno?

"Non più di tanto. Mi ha anticipato che qua a Imola c’è la vasca da 25 metri e che ci sarà da spostarsi per quella da 50 metri. Di Imola mi ha raccontato di una città tranquilla, come ho potuto notare, ma è così anche la mia città di origine Busto Arsizio, e anche Caserta non era così caotica".

Quali i prossimi obiettivi e quali gli aspetti della sua nuotata su cui vorrà lavorare con Cesare Casella?

"Ho ancora tanto da migliorare. Non ne abbiamo parlato ancora benissimo. Il primo appuntamento importante di questa stagione è la qualificazione ai Mondiali di Fukuoka e quindi gli Assoluti in programma ad aprile. Per quanto riguarda poi gli aspetti tecnici, essendo arrivata da poco, non ne abbiamo ancora parlato e avremo occasione di farlo prestissimo".