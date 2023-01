Cavina-Bufferli, debutto spettacolare

Il fine settimana dell’Epifania al Golf Club Le Fonti coincide con tre gare. Il via venerdì con la Gran Louisiana by Cristinevents. Federico Cavina e Lorenzo Bufferli mantengono fede ai pronostici imponendosi con un giro in 68 colpi. Nella categoria netta Roberto Rebeggiani e Maria Serena Cabras (46) precedono Marco Rimondi e Andrea Zanni (44) mentre Francesco Cozzani con Alessandro Tozzi (44) completano il podio. Il giorno seguente gara a squadre di quattro giocatori con formula pro am. Rachele Busi, Pietro Gigli, Federico Lombrosi e Gianmarco Naldi vincono la classifica lorda, quella dei colpi giocati con 67, mentre Renato Andalò, Luciano Mingotti, Amedeo Cesari e Marino Mengoli si sono imposti in quella netta con 84.

Domenica oltre 50 golfisti si affrontano con formula individuale nella prima tappa della Ocean’s Cup. Vince il giovane Matteo Manini con 77 colpi. Andrea Silvestri (39), Filippo Battocchi (35) e Davide Brambilla (39) si impongono nelle categorie nette.

Andrea Ronchi