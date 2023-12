Chiappelli e Masciarelli si danno da fare

Balciunas 5,5 (In 22’, 14 da due, 17 da tre). Non segna nei primi due quarti, dopo l’intervallo infila subito 5 punti.

Masciarelli 6 (In 25’, 24 da due, 02 da tre, 24 tiri liberi). Mestre prova a metterlo fuori dal gioco. Lui porta comunque la sua duttilità.

Aglio 5,5 (In 9’, 02 da due, 22 da tre). Con i suoi canestri tiene a galla la Virtus, poi il terzo fallo nel secondo quarto lo limita. Dopo l’intervallo fa pure il quarto.

Morara 6 (In 22’, 33 da due, 03 da tre). Il soldato Mor è sempre a disposizione di coach e compagni.

Morina 5,5 (In 20’, 03 da due, 13 da tre). Si spegne insieme al resto della squadra. Barattini 5,5 (In 25’, 03 da due, 03 da tre, 24 tiri liberi). Si alterna in regia con Balciunas e Fiusco, Mestre lo tiene al minimo.

Ohenhen 6 (In 16’, 49 da due, 06 tiri liberi). È un lottatore generoso e prezioso.

Alberti 5,5 (In 6’, 01 da due, 01da tre). Non incide, prende pure un fallo tecnico negli ultimi 10 minuti.

Fiusco 6 (In 14’, 02 da due, 13 da tre). Zappi gli concede minuti nelle rotazioni per conoscere ambiente e compagni. Si comincia a vedere la sua stoffa.

Chiappelli 6 (In 33’, 46 da due, 25 da tre, 33 tiri liberi). Il suo apporto arriva sempre, ma non basta per fare punti in classifica. Unico ad arrivare in doppia cifra.