Cimatti e Favi si mettono subito in luce

Spadisti di Udine, Trieste, Verona, Novara e di tante realtà regionali hanno reso importante la Coppa ‘Città di Imola’ organizzata dal Circolo Scherma Imola. Alla kermesse hanno partecipato pure vari atleti di Conselice con sette esordi. Tra le donne, Alyssa Favi nelle prime lame trionfa perché, dopo una sconfitta in girone, nella finalissima si è imposta vinta alle priorità. "Si tratta di un profilo davvero interessante – dice il direttore sportivo Andrea Ufficiali – perché, alle indiscutibili qualità tecniche, aggiunge il massimo impegno in allenamento durante la settimana". Martina Cimatti ha vinto la medaglia d’oro tra le bambine e le giovanissime.

"Un cammino solido e costante fin dalle prime sfide – analizza Ufficiali –. Per nulla scontato il buon esito della contesa conclusiva contro una quotata atleta di Recanati". Tra le ragazze e le allieve bronzo per Anita Negroni mentre Sara Mirandola è arrivata quinta e Ilaria Zambrini ottava. Tra i maschi Daniel Ferro dell’Asd Riviera, campione italiano in carica, ha messo tutti in riga tra i ragazzi e gli allievi.