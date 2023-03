Città del Tricolore a Reggio: un cammino d’oro per Sciacovelli e De Stefano

Cinque giovani atleti del Judo Imola partecipano al trofeo Città del Tricolore. In una palestra gremita di genitori e tifosi si sono dati battaglia quasi 300 atleti nelle diverse categorie di età e di peso. Il Judo Imola dà spettacolo con due medaglie d’oro e una d’argento. Filippo Sciacovelli nei 60 chili under 15 si classifica primo con due incontri vinti prima del limite.

Primo con due incontri vinti anche Alessio De Stefano nei 42 chili under 15. Gara d’esordio e ottimo secondo posto per Miriam Ayari nella categoria 70 chili Cadette under 18 che in finale si deve arrendere a una rivale molto più esperta. La rivincita è solo rimandata alla prossima occasione.